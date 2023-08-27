Советские спецы были потрясены Западной Украину и в Беларусью 1939 г

«Шпалы превратились в труху»Когда в 1939 г. советские войска зашли на территорию Западной Украины и Белоруссии, они были шокированы увиденным.
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