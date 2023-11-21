Массовая драка произошла на стадионе после матча чемпионата Адыгеи по футболу

Потасовка случилась после того, как болельщик хозяев оскорбил игрока из команды соперника.Массовой дракой обернулся матч чемпионата Адыгеи по футболу на призы главы республики, прошедший в минувшую субботу между "Урожаем" (посёлок Тульский) и "Кавказом" (аул Уляп).
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