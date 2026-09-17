⚡️Крым обезопасили от любых наступательных наземных операций со стороны ВСУ Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что регион надёжно защищён от наземных операций ВСУ.
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