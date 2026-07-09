Во время проведения фестиваля "Вишневарово" ограничат движение транспорта

Во время проведения фестиваля "Вишневарово" (0+) будет запрещена остановка, стоянка и движение транспорта: - 10 июля с 13:00 до 18:00 - по улице Шоссейная от перекрёстка улицы Шоссейная с переулком Больничный до перекрёстка улицы Шоссейная с улицей Октябрьская; - 10 июля с 18:00 по 12 июля 10:00 - по улице Шоссейная от перекрёстка улицы Шоссейная с пер.