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Новости Тамбова

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Во время проведения фестиваля "Вишневарово" ограничат движение транспорта

Во время проведения фестиваля "Вишневарово" ограничат движение транспорта

Во время проведения фестиваля "Вишневарово" (0+) будет запрещена остановка, стоянка и движение транспорта:    - 10 июля с 13:00 до 18:00 - по улице Шоссейная от перекрёстка улицы Шоссейная с переулком Больничный до перекрёстка улицы Шоссейная с улицей Октябрьская; - 10 июля с 18:00 по 12 июля 10:00 - по улице Шоссейная от перекрёстка улицы Шоссейная с пер.

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