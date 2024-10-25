Российские Су-25 уничтожили бронетехнику украинской армии в курском приграничье

Пуски ракет выполнялись экипажами с малых высот Экипажи самолётов Су-25 штурмовой авиации нанесли ракетные удары по бронированной технике и личному составу подразделений украинской армии в приграничных районах Курской области.
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