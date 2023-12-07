В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы

Александр Салтановский Сто процентов, это те же самые, что пытались убить Царёва! Только на этот раз, у них всё получилось, учли ошибки, быстро учатся!

Александр Салтановский Я бы сказал - флюгер, очень быстро ориентировался в "потоках", не без пользы для себя, но как показали события, это его не спасло!