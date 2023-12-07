Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли в Подмосковье, сообщил телеканал РЕН со ссылкой на источник.
В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы
Комментарии
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Александр Салтановский
Сто процентов, это те же самые, что пытались убить Царёва! Только на этот раз, у них всё получилось, учли ошибки, быстро учатся!
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7 час.
Александр Салтановский
Я бы сказал - флюгер, очень быстро ориентировался в "потоках", не без пользы для себя, но как показали события, это его не спасло!
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7 час.
Игорь Михайлович
тут другое настораживает - почему украинским спецслужбам так легко удаётся проводить подобные операции на нашей территории?
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26 мин.
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