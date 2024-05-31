Семеро мужчин травмированы, а женщина погибла в страшном ДТП под Боровичами

Смертельное столкновение «лоб в лоб», в результате которого одна машина перевернулась, а другая вылетела за обочину автотрассы, произошло 30 мая, около 20:45, на третьем километре автомобильной дороги Боровичи — Перелучи в Боровичском районе вблизи деревни Путлино.