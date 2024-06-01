ВАШИНГТОН, 1 июня, ФедералПресс. Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп станет «президентом-лузером» и покажет слабость США, если договорится о завершении конфликта на Украине.
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