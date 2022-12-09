Черчесов о поражении Испании на ЧМ-2022: «Мне присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко перед матчем не связывались?» В 2018-м мы связали испанцам по рукам и ногам»

Станислав Черчесов оценил победу Марокко над Испанией 0:0 (3:0 пен.) в 1/8 финала ЧМ-2022. — Сборная Марокко прошла Испанию по вашим лекалам из ЧМ-2018? — (Смеется) Мне многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко перед матчем не связывались?» Это действительно один из вариантов против Испании.
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