Черчесов о поражении Испании на ЧМ-2022: «Мне присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко перед матчем не связывались?» В 2018-м мы связали испанцам по рукам и ногам»

Станислав Черчесов оценил победу Марокко над Испанией 0:0 (3:0 пен.) в 1/8 финала ЧМ-2022. — Сборная Марокко прошла Испанию по вашим лекалам из ЧМ-2018? — (Смеется) Мне многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко перед матчем не связывались?» Это действительно один из вариантов против Испании.