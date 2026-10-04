5 Major Movie Stars Who Appeared On Tales From The Crypt

Tales from the Crypt was no stranger to featuring movie stars both on-screen and behind the camera. These five A-Listers all left a real mark on the HBO series.
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