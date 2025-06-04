СК Армении возбудил дело о шпионаже в пользу Баку — СМИ

Уголовное дело возбуждено по факту государственной измены и шпионажу, связанному с передачей материалов из Национального архива Армении в Азербайджан, 4 июня сообщает издание PastInfo со ссылкой на Следственный комитет Армении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии