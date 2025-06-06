"Самое гейское событие месяца". Западные СМИ о ссоре Трампа и Маска

"Для Трампа ссора с Илоном Маском — это первый серьезный разрыв с главным советником с тех пор, как он вступил в должность во второй раз, после того как его первый срок был отмечен многочисленными конфликтами.
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