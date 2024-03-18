Захарова: за рубежом проголосовали более 372 тысяч россиян

Как рассказала в эфире Первого канала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, на выборах президента России за рубежом уже обработано около 90% бюллетеней, лидирует действующий глава государства Владимир Путин.
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