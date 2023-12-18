«Дочка» уральских металлургов – вновь в числе фаворитов Российского союза поставщиков металлопродукции

Торговый дом ММК вновь отмечен наградами Российского союза поставщиков металлопродукции. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Москве состоялась церемония награждения лауреатов и победителей ежегодных конкурсов, проводимых Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ) среди металлосбытовых компаний.
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