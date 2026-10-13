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Спутниковая связь как вопрос суверенитета: Россия обозначила предложение для зарубежных партнёров

Спутниковая связь как вопрос суверенитета: Россия обозначила предложение для зарубежных партнёров

Российские системы спутникового интернета могут стать для зарубежных партнёров не только способом обеспечить стабильную связь, но и инструментом защиты цифрового суверенитета.

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