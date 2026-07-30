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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Спирс: «Болельщикам «Уорриорз» лучше набраться терпения до дедлайна обменов»

Инсайдер ESPN Марк Спирс считает, что « Голден Стэйт » сохраняет гибкость для крупных сделок перед дедлайном обменов сезона-2026/27 благодаря нескольким ценным контрактам.

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