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В США допустили застревание проекта о санкциях против России в Конгрессе

В США допустили застревание проекта о санкциях против России в Конгрессе

Законопроект об антироссийских санкциях может застрять в Kонгрессе США, пишет Reuters. По данным агентства, законодатели опасаются широких полномочий в вопросе пошлин, которые законопроект предоставляет президенту США Дональду Трампу.

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