"Пошёл бы добровольцем на СВО. За ребят, за Россию!" - Казах в Кызылорде удивил русскую туристку

Журналистка съездила на родину предков и написала, что её поразило в казахоязычной Кызылорде.Мария Пати поделилась в колонке "МК" своими впечатлениями от посещения Казахстана.
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