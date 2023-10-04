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Царьград

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"Пошёл бы добровольцем на СВО. За ребят, за Россию!" - Казах в Кызылорде удивил русскую туристку

"Пошёл бы добровольцем на СВО. За ребят, за Россию!" - Казах в Кызылорде удивил русскую туристку

Журналистка съездила на родину предков и написала, что её поразило в казахоязычной Кызылорде.Мария Пати поделилась в колонке "МК" своими впечатлениями от посещения Казахстана.

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