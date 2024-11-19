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Длительное пребывание в сидячем положении может негативно сказаться на здоровье, даже если человек молод и занимается спортом

По данным нового исследования, проведённого Университетом Колорадо в Боулдере и Калифорнийским университетом, миллениалы проводят более 60 часов в неделю в сидячем положении, включая длительные поездки на работу, рабочие дни с интенсивной работой в Zoom и вечера, посвящённые стримингу и скроллингу.

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