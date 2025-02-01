«Нашли тело мамы, о папе ничего неизвестно»: сын Евгении Шишковой и Вадима Наумова с места крушения самолета и вертолета

В утренние часы 30 января мир фигурного катания лишился своих талантливых представителей. Рейс Bombardier CRJ700, следовавший из Уичито в Вашингтон, закончился трагедией не только для пассажиров, но и для всей спортивной общественности.
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