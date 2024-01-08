Global Look Press/Ohde/face to face Публичный долг США превысил сумму в $34 трлн. Это мировой рекорд.
Афера "Бумажное золото" для спасения доллара
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГС
Галина Соколова
И что? Они и не собираются их отдавать, а все будут молчать и бояться!?
Ответить
9 час.
СЕРГЕЙ Лютов
" Подчеркнём: правительство США ввело уголовное наказание для тех, кто мог потребовать от него вернуть долги!" - Вот она истинная ДЕМОКРАТИЯ, к которой нас нас вели с 1985 года!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии