Афера "Бумажное золото" для спасения доллара

И что? Они и не собираются их отдавать, а все будут молчать и бояться!?

СЕРГЕЙ Лютов

" Подчеркнём: правительство США ввело уголовное наказание для тех, кто мог потребовать от него вернуть долги!" - Вот она истинная ДЕМОКРАТИЯ, к которой нас нас вели с 1985 года!