Сегодня нашему поэту Сергею Лохову исполнилось бы 65 лет. Твой грустный юбилей. Но жизнь - в стихотвореньях.
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ОКТЯБРЬ
Осень выдалась тихой и нежной…
Удивляя неверным теплом,
Рассыпалась легко и небрежно
На асфальте желтеющим сном.
Побрела по безмолвной аллее
И устало чуть-чуть задержалась.
В октябре постепенно седея,
Отдавала нам всё, что осталось...
2012
Сергей Андреевич Лохов (22.10.1961 – 31.08.2023)