ДАМ предложил создать «базу врагов» с указанием их личных данных. «Для вполне прикладных целей» Сегодня заместитель председателя Совета Безопасности России, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев опубликовал новый знаковый текст.
Блогер миллионник предложил нам стать хохлами
Комментарии
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Анфиса Иванова
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1 д.
Владимир Елкин
Зерно истины в предложении ДАМа есть! Но....зачем уподобляться хохлам? Нужно работать по-сталински: ледорубом! И восторжествует справедливость!
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23 час.
Нина Попова
Единороссов первыми пусть включит в этот список.
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23 час.
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