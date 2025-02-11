Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Главная ошибка Дугина в понимании трампизма

Главная ошибка Дугина в понимании трампизма

Дугин, главный российский сторонник Трампа, разразился пространной статьёй о трампизме — что ж, кто если не он? Тем более что комплексного осмысления трампизма в России очень не хватает, поскольку все в основном реагируют на вбросы Трампа и идут по вершкам.

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