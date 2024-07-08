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«Обещали деньги и гражданство Италии»: В ФСБ сообщили о попытке спецслужб Украины завербовать пилота российского бомбардировщика

«Обещали деньги и гражданство Италии»: В ФСБ сообщили о попытке спецслужб Украины завербовать пилота российского бомбардировщика

В ЦОС утверждают, что к операции причастны структуры НАТОФедеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла попытку украинской разведки при поддержке стран НАТО организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину.

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