Ядерный удар по астероиду: крайняя мера или единственный выход? Ирина ВальковаБританский астроном Дэвид Уайтхаус заявил в интервью Sky News, что угроза столкновения астероида 2024 YR4 с Землёй требует обсуждения радикальных мер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии