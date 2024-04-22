Украинец сбежал от мобилизации в Белоруссию, переплыв на матрасе Днепр

Гражданин Украины смог сбежать в Белоруссию, переплыв на матрасе Днепр. Об этом сообщает «Страна.ua», отмечая, что это первый случай, когда украинцу удалось нелегально уйти в соседнюю страну по реке Днепр.
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