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Украинец сбежал от мобилизации в Белоруссию, переплыв на матрасе Днепр

Украинец сбежал от мобилизации в Белоруссию, переплыв на матрасе Днепр

Гражданин Украины смог сбежать в Белоруссию, переплыв на матрасе Днепр. Об этом сообщает «Страна.ua», отмечая, что это первый случай, когда украинцу удалось нелегально уйти в соседнюю страну по реке Днепр.

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