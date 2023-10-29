Ростислав Шапошников: Сегодня видео о преступлении ТЦК – это преступление

Читаю текст обвинения прокуратуры в «преступлении» блогера, которому грозит 8 лет зоны: 1) Видео о преступлении ТЦК (действие блогера);2) ТЦК – это ВСУ (вывод прокуратуры);3) Не подчиняться преступлениям ТЦК – это препятствовать ВСУ (вывод прокуратуры);4) Препятствование ВСУ – 8 лет зоны (обвинение в суде).