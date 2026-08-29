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Диетолог Поляков: размер порции рыбы зависит от целей питания

Диетолог Поляков: размер порции рыбы зависит от целей питания

Диетолог Антон Поляков рассказал, что подходящий размер порции рыбы зависит от целей питания. В эксклюзивной беседе с aif.

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