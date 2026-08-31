Сдается завод окон 1048кв.м улица Трамвайная Гвардейка в Макеевке - 300 000 руб

Сдается в аренду завод окон 1048 м.кв с оборудованием и своим ТП250КВА. Вспомогательными и бытовыми помещениями.
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