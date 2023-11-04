CNN: США ожидают новый этап в войне Израиля с ХАМАС с наземными операциями

В США в ближайшие дни ожидают нового этапа в войне Израиля с палестинской группировкой ХАМАС, в ходе которого израильская армия уменьшит масштабы своей воздушной кампании и сосредоточится на более тактических наземных операциях.
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