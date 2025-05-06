В Туле полицейские поучаствовали в патриотической акции "Огонь памяти"

К патриотической акции "Огонь памяти" и автопробегу в Туле присоединились сотрудники тульской полиции и члены Общественного совета при УМВД, как сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.
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