Детские мастер-классы по рисованию от студии живописи ZuART

Ваш ребёнок снова испачкался в краске? На обоях опять следы от фломастера? Приводите юного художника на мастер-классы от ! Творческие занятия в студии проходят в небольших группах, а программа учитывает особенности каждого возраста.
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