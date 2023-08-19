Военное обозрение

3 515 подписчиков

Балтийский флот пополнился малым гидрографическим судном «Яков Лапушкин» проекта 19910

Балтийский флот пополнился малым гидрографическим судном «Яков Лапушкин» проекта 19910

Малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" проекта 19910 вошло в состав Балтийского флота. Торжественная церемония поднятия флага гидрографической службы ВМФ РФ прошла в Кронштадте сегодня, 19 августа 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх