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Царьград

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Льготе быть? Путин поддержал идею по снижению ставки по ипотеке на ИЖС для многодетных

Льготе быть? Путин поддержал идею по снижению ставки по ипотеке на ИЖС для многодетных

Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова выступила с предложением о новой льготе для многодетных семей в России.

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