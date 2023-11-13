Ликвидирован «лучший танкист» боевиков ВСУ и названы расценки на выживание в украинской армии: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 13 ноября 2023 года Юлия СоколоваУничтоженный танк Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в районе села Соколовка в Запорожской области привлек внимание не только своим стратегическим значением, но и личностью командира — боевика Максима Гацанюка.