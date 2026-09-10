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На Петроградской стороне стартовал заключительный этап обновления Дома специалистов Свирьстроя

На Петроградской стороне стартовал заключительный этап обновления Дома специалистов Свирьстроя

Началась последняя стадия реставрационных работ на фасадах Дома специалистов Свирьстроя. Здание находится в границах квартала между Ординарной и Плуталовой улицами, а также Малым проспектом П.

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