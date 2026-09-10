На Петроградской стороне стартовал заключительный этап обновления Дома специалистов Свирьстроя

Началась последняя стадия реставрационных работ на фасадах Дома специалистов Свирьстроя. Здание находится в границах квартала между Ординарной и Плуталовой улицами, а также Малым проспектом П.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Баку и Ереван ном...
- Юра Борисов сыгра...
- Температура не ар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым