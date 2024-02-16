ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    А что, металлолом уже вернулся на стоянки, залетал-заездил и перестал быть металлоломом? Вот ведь что крест животворя...Частичный запрет ...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Еще и пашку дурова добавить с его телегойМинюст РФ признал...
  • Михаил Еграшин
    Стреляешь и убегаешь?В Тульской област...

В Заречье туляки остались без воды из-за коммунальной аварии

В Заречье туляки остались без воды из-за коммунальной аварии

Из-за коммунальной аварии часть территории Заречья в Туле временно осталась без водоснабжения. Как сообщили в &quot;Тулагорводоканале&quot;, с 09:30 утра отключено водоснабжение по следующим адресам: улица Курковая, дома 6, 6а, 8, 10, 12; улица Дрейера, дома 47, 47а, 50, 52, 54, 56, 60, 64; улица Ствольная, дом 30; частный сектор по улице Ствольной от Луначарского до Дрейера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх