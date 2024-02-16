В Заречье туляки остались без воды из-за коммунальной аварии

Из-за коммунальной аварии часть территории Заречья в Туле временно осталась без водоснабжения. Как сообщили в "Тулагорводоканале", с 09:30 утра отключено водоснабжение по следующим адресам: улица Курковая, дома 6, 6а, 8, 10, 12; улица Дрейера, дома 47, 47а, 50, 52, 54, 56, 60, 64; улица Ствольная, дом 30; частный сектор по улице Ствольной от Луначарского до Дрейера.