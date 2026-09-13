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«Ахмат» победил махачкалинское «Динамо» в 8-м туре Российской премьер-лиги

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский футбольный клуб «Ахмат» на своем поле одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 3:2.

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