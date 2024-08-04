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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Парлор о Рэмсдейле: «Ему придется решить, останется ли он в «Арсенале». Иногда нужно самому думать о своей карьере, если она не движется. Он жаждет играть каждую неделю»

«Аарону будет трудно, потому что он в составе сборной Англии и действительно хочет получить шанс. Он хочет играть в футбол, у него уже был опыт игры за «Арсенал» каждую неделю.

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