Илона Маска обвинили в плагиате: новый скандал вокруг технологий и фантастики Ольга ВайленкоНедавняя презентация Илона Маска, на которой он представил беспилотные такси, автобусы и андроидов, привлекла внимание не только своих инновационными решениями, но и вызвала волну критики.
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