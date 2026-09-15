РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 239 подписчиков

Полянский призвал ОБСЕ не игнорировать атаки ВСУ на гражданские объекты

Полянский призвал ОБСЕ не игнорировать атаки ВСУ на гражданские объекты

Александр Река/ТАСС Россия призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) честно и объективно оценивать действия киевского режима и атаки ВСУ на мирное население и российскую гражданскую инфраструктуру.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым