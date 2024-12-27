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Интересные сегодняшние заявления Путина

Интересные сегодняшние заявления Путина

(ТГ канал из 404 вещает) **** Интересные сегодняшние заявления Путина, которые демонстрируют, что Кремль готов к эскалации конфликта, если Киев продолжит повышать ставки в игре.

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Комментарии
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Александр Соломон
1. Ракетных систем «Орешник» у ВС РФ немного, но они есть, и при необходимости они их применят. (Это сразу было ясно. Они только в процессе производства). - СТОП! Военная хитрость! Орешников уже напечатали... всем хватит!
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4 час.
Андрей
Прошла информация, что Орешников в год 300 штук делают.
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1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
надеюсь. значит скоро опять применят.
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1 час.

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