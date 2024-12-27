Интересные сегодняшние заявления Путина

Александр Соломон

1. Ракетных систем «Орешник» у ВС РФ немного, но они есть, и при необходимости они их применят. (Это сразу было ясно. Они только в процессе производства). - СТОП! Военная хитрость! Орешников уже напечатали... всем хватит!