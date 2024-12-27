Английский язык станет обязательным для военных и силовых структур Украины

МОСКВА, 27 декабря, ФедералПресс. Кабинет министров Украины утвердил обязательное требование для военнослужащих ВСУ, а также сотрудников СБУ и Главного управления разведки Минобороны страны – они должны владеть английским языком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии