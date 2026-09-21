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Царьград

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Шумков победил турка Чинара на Чемпионате Европы по боксу

Шумков победил турка Чинара на Чемпионате Европы по боксу

Российский боксер Всеволод Шумков победил турка Мехмета Чинара во втором поединке на чемпионате Европы.

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