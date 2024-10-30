Врач посоветовала обращаться к кардиологу при головокружениях

Еще один тревожный признак – одышка при физических нагрузках Врач-кардиолог Анна Бирюкова рассказала, что некоторые болезни сердца проявляются внезапно, но существуют симптомы, которые позволяют выявить их заранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии