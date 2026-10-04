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Аргументы и Факты

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Путин подарил часы участнику выставки на полигоне «Чебаркульский»

Путин подарил часы участнику выставки на полигоне «Чебаркульский»

Российский лидер Владимир Путин подарил президентские часы одному из участников выставки образцов вооружения, военной и спецтехники на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области.

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