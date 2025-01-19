В МВД рассказали, кому с 1 апреля аннулируют водительские удостоверения?

Начиная с 1 апреля 2025 года, водительские права иностранных граждан, которые проживают в России более года с момента получения гражданства или вида на жительство, будут считаться недействительными на территории РФ.
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