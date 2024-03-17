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У «Барселоны» 7 побед и 3 ничьих после заявления Хави об уходе

У «Барселоны» 7 побед и 3 ничьих после заявления Хави об уходе

Команда Хави разгромила «Атлетико» (3:0) в 29-м туре Ла Лиги. В последний раз каталонцы уступали 27 января – «Вильярреалу» (3:5).

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